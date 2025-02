Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump conferma: “Presto dazi anche per l’Ue”. Euro e criptovalute a picco: crollano le borse europee. Vertice dei leader a Bruxelles

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’annuncio didei primiverso Canada, Messico e Cina e lo spettro di una guerra commercialeconcolpisce lepee, affonda l’e lee scuotendo i mercati delle materie prime. Il presidente Usa non si tira indietro. Domenica sera ha fatto sapere che terrà colloqui con idi Canada e Messico, dopo aver firmato ipunitivi del 25% verso entrambi i Paesi. Ma hato che isulle merci dell’Unionepea importate negli Stati Uniti entreranno in vigore “molto“. Mentrestudia eventuali contromosse (con l’ipotesi di proporre un aumento degli acquisti di armi made in Usa e gas per evitare lo scontro), oggi aè previsto ilinformale deidei Ventisette. Sul tavolo c’è la sfida della difesa, ma il dossier commerciale sarà impossibile da ignorare.