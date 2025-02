Thesocialpost.it - Domenico Padalino, morto l’ex calciatore colpito da malore improvviso in strada

Dolore e incredulità a Carovigno per la scomparsa improvvisa di, conosciuto da tutti come Mimmo.del Brindisi e del Carovigno, oggi imprenditore nel settore della ristorazione, èsabato sera all’età di 49 anni a causa di unche non gli ha lasciato scampo.Leggi anche:in campo per Filippo Tajani, figlio del ministro degli Esteri Antonio: ricoverato d’urgenzaIlin centro e i soccorsi inutilisi trovava nel centro di Carovigno quando si è accasciato improvvisamente a terra. I tentativi di soccorso sono stati vani: il decesso è avvenuto in pochi minuti, lasciando sgomenti i presenti. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità, che ha subito manifestato il proprio cordoglio alla famiglia. Tanti i messaggi di affetto per, ricordato non solo per la sua carriera sportiva, ma anche per il suo impegno lavorativo e sociale.