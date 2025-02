Lanazione.it - Domani a Lanciano i funerali di Andrea Prospero

Sono in programmaalle 15.30, nella cattedrale della Madonna del Ponte di, idilo studente 19enne trovato morto in un b&b di Perugia mercoledì della scorsa settimana. Il cadavere del ragazzo è stato rinvenuto dopo lunghi giorni di ricerche che avevano mobilitato le forze dell’ordine e la città.frequentava il primo anno del corso di Informatica all’Università di Perugia. Questa sera, intanto, sempre a, si terrà una fiaccolata organizzata dalla Cappellania scolastica. La stessa iniziativa è stata promossa a Perugia giovedì scorso. Saranno gli esami tossicologici a verificare se, come si sospetta, il ragazzo possa aver assunto i farmaci di cui sono state rinvenute le confezioni nella camera presa in affitto all’inizio di gennaio, e se sia stato, eventualmente, un eccessivo dosaggio a creare il malore.