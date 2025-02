Donnaup.it - Dolcetti natalizi con 3 ingredienti! Senza farina, burro, lievito, uova e senza cottura!

Leggi su Donnaup.it

Si sciolgono in bocca, ma sono, questidavvero fenomenali.Bastano 3, una padella antiaderente, un tritatutto, degli stampini in silicone o in carta e pochissima manualità, ma vi faranno fare un figurone. L’unica pecca, se così si può dire, è che non potrete consumarli appena terminata la preparazione, perché devono riposare in frigorifero per due ore, in modo da raggiungere la giusta consistenza!Bellissimi ed invitanti, sprigionano un sapore unico sul palato, ricco e pieno di sfumature che ben si amalgamano tra loro: cioccolato bianco, mandorle e cocco.Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo!e preparazionePer questa ricetta procuratevi:mandorle tostate con la buccia, 80 gcocco grattugiato, 30 gcioccolato bianco, 200 gsalsa al caramello (oppure nutella) per decorare, q.