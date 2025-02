Movieplayer.it - Dog Man: il film d'animazione DreamWorks primo al box office USA, segue l'horror Companion

Debutto da 36 milioni per la nuova pellicola animata, l', con Jack Quaid, è l'altra new entry del botteghino americano. Il cane è il migliore amico dell'uomo. anche al cinema. Dopo aver debuttato nelle sale americane la scorsa settimana, la nuova fatica animata targataAnimation, Dog Man, ha conquistato la prima posizione con un incasso di 36 milioni tondi tondi raccolti in 3.885 sale e segnando una media per sala di 9.266 dollari. Adattamento cinematografico del fenomeno letterario di Dav Pilkey, bestseller del New York Times, lo scatenatod'racconta le gesta di Dog Man, super poliziotto nato dall'unione tra un fedele cane poliziotto e il suo padrone umano, fusi insieme da uno strampalato intervento chirurgico dopo essere .