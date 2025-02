Ilfattoquotidiano.it - Docenti di sostegno confermati su richiesta dei genitori (e senza rispettare le graduatorie): sindacati contro Valditara

“Un provvedimento grave, incostituzionale, lesivo, inaccettabile”. Sono le parole adoperate da Flc Cgil, Cisl e Uil Scuola, per il decreto ministeriale attuativo presentato in queste ore ai: si tratta dell’introduzione del docente disudelle famiglie norma prevista dal Dl 71 del 31 maggio scorso. Nella sostanza iprecari di, sudeie con il placet del dirigente scolastico, potranno esserecon precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto diassegnato nel precedente anno scolastico.È la prima volta che in nome della continuità viene introdotto un criterio di gradimento scavalcando ogni graduatoria. Un’iniziativa quella del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppeche è stata immediatamente contestata dai Confederali che son pronti a dar battaglia.