Divieto di sosta in via Tito Maccio Plauto

Con lo scopo di eseguire gli interventi di rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale programmati dall’Amministrazione comunale e di non creare alcun disagio agli utenti della strada e agli operatori di cantiere, nelle giornate di domani, martedì 4, e mercoledì 5 febbraio, la viabilità in via, tra i civici 100 e 136 (all’altezza del parcheggio), sarà temporaneamente regolata da undicon rimozione valido per tutta la giornata e fino alla conclusione del cantiere. Tutte le modifiche alla circolazione saranno indicate da un’apposita segnaletica stradale collocata in loco dalla ditta esecutrice.