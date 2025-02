Lanazione.it - Discarica di Bulicata, inquinanti nella media. Ma occhio al selenio

Valori degli agentinel terreno che rispettano le medie consentite, con un unico sforamento da monitorare nel corso del 2025 per quel che concerne il. Ma, soprattutto, nessun collegamento fra i materiali inerti, oramai dormienti da decenni,vecchiae il possibile inquinamento della falda di zona. La sintesi estrema del lavoro di analisi portato avanti da Alia e Arpatconferenza dei servizi per l’analisi di rischio alladidi via Forramoro,zona di Chiesina Montalese, è questa. Mesi di approfondimenti, di studi, di valori rilevati sul terreno mentre, come si evincedocumentazione, "la matrice acque sotterranee è oggetto di indagini di caratterizzazione non ancora concluse" e pertanto bisognerà attendere ancora ulteriori approfondimenti.