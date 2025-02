Bergamonews.it - Disastro del Morla, la rabbia dei residenti: “Dopo i sacchi di sabbia non è stato fatto quasi nulla”

i disastri del 9 settembre il torrentetorna a spaventare Bergamo; l’improvviso temporale con rovesci ‘primaverili’, nella notte tra lunedì 27 e martedì 28, hanno rialzato l’allerta deidi via Baioni che si erano ritrovati, ormai 4 mesi fa, sommersi dalla furia impetuosa dell’acqua e del fango.Ad oggi,le prime precauzioni prese per salvare la situazione, non sembra ancora cambiato: sugli argini del torrente il muro didinon è ancoraspoper lasciare spazio a qualche altro intervento precauzionale, nonostante si parlasse da subito di “Massima urgenza”, specifica l’avvocato Silvanoi fatti che hanno messo in ginocchio decine di famiglie, era stata indetta una raccolta firme, ovviamente riscuotendo grande successo, per richiedere una tutela riguardante alcuni interventi da parte delle autorità proposte per la messa in sicurezza.