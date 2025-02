Ilgiorno.it - Disabili vittime di violenza e soprusi. Artemisia ne ha aiutate 70 in 18 mesi

Leggi su Ilgiorno.it

Risultati oltre le aspettative per, progetto che aiuta le donnea lasciarsi i maltrattamenti alle spalle. Un dramma nel dramma. Nel 2023 sono state 41con handicap che si sono rivolte ai centri antidella rete per avere aiuto. Nei primi seidel 2024 erano già 29 (su un totale di 370, il 7,8%). I consultori specializzati sono a Melzo, Rho, Rozzano, San Donato, Legnano e Cinisello, Milano. Il progetto è di Fondazione Somaschi, Asphi, Ledha-Lega per i diritti delle persone contà, Ceas-Centro ambrosiano di solidarietà, fondazione Centro per la famiglia Carlo Maria Martini. "Tutto frutto di un grande lavoro di sensibilizzazione e di formazione", spiegano i promotori, che hanno appena presentato alla Regione le linee guida per facilitare l’accesso delleagli aiuti.