Direzione India per la Italfimet: l'azienda sarà protagonista al JMAIIE

Arezzo, 3 febbraio 2025 –per ladi Monte San Savino parte alla volta della metropoli di Mumbai dovedel, il più grande evento internazionale dedicato a macchinari e impianti per l’industria dell’oro e del gioiello che da venerdì 7 a lunedì 10 febbraio rinnoverà un’occasione di incontro e di confronto al Bombay Exhibition Centre tra produttori di tutto il Sud Est Asiatico. Lapresente alla fiera con un proprio stand per presentare le principali novità in termini di impianti e processi per la galvanica, con l’obiettivo di ampliare i propri orizzonti commerciali in un mercato in forte sviluppo come quellono. Nata nel 1992 e forte oggi di oltre cinquanta dipendenti, questa azienda dedicherà una particolare attenzione soprattutto alle più recenti soluzioni sviluppate per affermare principi di economia circolare e di sostenibilità attraverso la progettazione di trattamenti a circuito chiuso per ridurre la dispersione di metalli preziosi e per favorirne il conseguente recupero.