Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Cagliari-Lazio: segui la cronaca LIVE

La partita tra rossoblu e biancocelesti chiude il programma della ventitreesima giornata diAA poche ore dal gong finale del calciomercato di gennaio,scendono in campo all’Unipol Domus per chiudere il ventitreesimo turno di campionato in attesa degli ultimi colpi di mercato. Reduci da una sconfitta indolore in casa del Braga, i biancocelesti hanno chiuso al primo posto nel girone di Europa League, riuscendo a far riposare molti titolari.A,la(Lapresse) – calciomercato.itIn campionato, la squadra allenata da Marco Baroni deve invece riscattare la sconfitta interna contro la Fiorentina della scorsa settimana e va a caccia di una vittoria che le consentirebbe di rimanere in zona Champions League in classifica. I padroni di casa, dal canto loro, cercano un’impresa davanti ai propri tifosi per rispondere alle vittorie di Lecce e Verona, che si trovano ora davanti di due punti in graduatoria.