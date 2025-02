Iodonna.it - Dimenticate i classi neri o marroni, i nuovi mocassini per lei sono bianchi!

Stop alla monotonia. Per non rimanere bloccati nella routine del proprio guardaroba basta introdurre un paio di scarpe di tendenza. C’è uno speciale design che si sta facendo strada tra le it-shoes di punta, avvistato sulle passerelle di Giorgio Armani e Miu Miu (tra gli altri) e si rivelerà ideale per lo styling durante la transizione dall’inverno alla primavera. È il mocassino bianco. Scarpe di vernice: 5 outfit per abbinarle con stile X E non bisogna farsi spaventare dal loro carattere candido, una volta integrate nel guardaroba diventeranno un pilastro della propria collezione di calzature al pari deio delle ballerine.