Digitale e IA, la scuola di Valditara guarda al passato e pensa al futuro

Una delusione per coloro che avevano parlato troppo presto e speso critiche affrettate sulle linee adottate per la nuovaitaliana a guida Giuseppe. Dopo la condotta, il latino e la Bibbia arriva l'Intelligenza Artificiale per fornire agli studenti nuovi strumenti utili alle sfide future. E' iniziato a Milano da poche ore ed è il primo evento in Italia dedicato all'esplorazione delle potenzialità e delle implicazioni dell'Intelligenza artificiale in ambito formativo, si chiama “Next Gen AI Summit” è al MiCo Centro Congressi ed è promosso dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito dell'iniziativa «Futura». Per la prima volta si incontreranno oltre 1.500 tra rappresentanti delle scuole italiane (studenti, docenti e dirigenti scolastici) per confrontarsi sui principali temi legati all'AI e alle sue applicazioni nel sistema educativo, realizzando un enorme laboratorio di orientamento nell'ambito delle iniziative di promozione delle discipline STEM, previste all'interno del PNRR.