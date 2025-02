Puntomagazine.it - Dighe, Nappi (Lega): grazie a Salvini per massima attenzione su Campolattaro

Leggi su Puntomagazine.it

al vicepremier e ministro Matteoper lae per il lavoro senza sosta che sta svolgendo per la realizzazione della diga di. Parliamo di un’opera che riveste un’importanza strategica fondamentale per i nostri territori. Dopo decenni di immobilismo e di vuote parole da parte della sinistra, si agisce finalmente con i fatti. Avanti così”. Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania.Nota stampaL'articolo):persuproviene da Punto! - Il web magazine.