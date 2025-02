Ilrestodelcarlino.it - Diciotto partecipanti. C’è ‘l’ok’ del Senato

Il Sanremo Cristian Music, festival della canzone cristiana, è giunto alla quarta edizione e si svolgerà a Sanremo, nel Teatro della Federazione Operaia Sanremese, dal 13 al 15 febbraio, in concomitanza con la 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Sarannoi concorrenti in gara fra cui due reggiani, ‘Gabry’ da Cavriago e ‘I Figli del Padre’ di Vezzano sul Crostolo. In palio, i prestigiosi trofei realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, lo stesso che ha creato i trofei che consegnerà Carlo Conti. Il Festival ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Sanremo e la collaborazione della Diocesi di Ventimiglia Sanremo, la Radio ufficiale del Festival è Radio Vaticana Vatican News. Questa quarta edizione del Festival, per la prima volta, sarà patrocinata daldella Repubblica Italiana.