Dialogo con l’ultradestra. In 250mila protestano contro la Cdu di Merz

Una marea umana a Berlinoil leader della Cdu, Friedrich. Gli organizzatori rivendicanopartecipanti alla manifestazione che ieri pomeriggio è partita dal Bundestag per protestare, che ha messo a rischio la tenuta del muro politico che isoladi Afd. Manifestazioni si sono tenute anche a Saarbuecken (15mila persone), a Kiel (14mila) e in altre città. Tutto è nato da una mozione che prevedeva una stretta sui migranti passata giovedì con i voti di Afd. Una proposta di legge presentata venerdì è invece stata respinta dal Bundestag. Un fallimento clamoroso.ha provato a sminuire le critiche: "È uno sviluppo normale che vi siano delleversie". E ha assicurato: "La Cdu non collaborerà con Afd e cercherà maggioranze nello spettro del centro democratico".