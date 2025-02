Unlimitednews.it - Detroit supera Chicago, 11 punti per l’azzurro Fontecchio

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Affermazione interna dinella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet casalingo della Little Caesars Arena, di fronte ad oltre ventimila spettatori, i Pistonsno iBulls per 127-119 con 22del solito trascinatore Cunningham e 21 di Duren (22, tra gli ospiti, anche di White); tra i padroni di casa, gara decisamente all’altezza di Simone, 29enne ala piccola pescarese della Nazionale, che termina a referto con 11e 4 rimbalzi in 19 minuti di impiego. Cleveland a valanga contro Dallas: i Cavaliers dominano i Mavericks per 144-101 con 49complessivi della coppia formata da Merrill e Mobley. Più complicata la vittoria casalinga dei Toronto Raptors, che si impongono per 115-108 sui Los Angeles Clippers nonostante i 25, per il quintetto californiano, messi a segno da Harden.