Pianetamilan.it - Derby Milan-Inter 1-1, ecco le reazioni social dei tifosi | VIDEO

Ledeirossoneri e nerazzurri per ildio tra ildi Sérgio Conceição e l'di Simone InzaghiIeri sera, a 'San Siro', pareggio - 1-1 - neldio tra ildi Sérgio Conceição e l'di Simone Inzaghi. Rossoneri in vantaggio con Tijjani Reijnders, nerazzurri al pari nel recupero con Stefan de Vrij. Vediamo, dunque, in questodella redazione di 'GazzettaTV', ledeidi ambedue le squadre dopo la stracittadina