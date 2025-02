Inter-news.it - Derby, Casarin stupito: «VAR roba seria, perché non è intervenuto?»

dal mancato intervento del VAR ieri altra Milan e Inter. Pavlovic aveva commesso assolutamente fallo da rigore su Thuram.GRANDE PROBLEMA – Ieri ildi Milano tra Milan e Inter è stato macchiato da un errore gravissimo commesso da arbitro in campo e VAR. Palese il fallo di Pavlovic su Thuram nell’area di rigore rossonera, ma purtroppo né Chiffi né tantomeno Di Paolo lo hanno ravvisato. L’ex arbitro Luigi, direttamente su Radio Rai durante il programma Radio anch’io: sport, ha commentato in questo modo quello che è successo al: «Le partite di calcio importanti e belle devono essere assolutamente arbitrate: non ci sono scontinon si vuole disturbare il telespettatore. Se ci sono falli si fischiano. Ieri ho visto nel primo tempo solo sette falli fischiati, volevo cadere dal divano.