Demyanenko leader Marchisio è ovunque

Antonov 7. E’ uno di quelli che vorresti avere sempre, l’amico che ti aiuta quando sei in difficoltà. Entra e mette in campo esperienza e tantissima sicurezza. La seconda linea appare più piccola con lui. Il punto nel finale Bardarov sv. Bagna il debutto rischiando anche di andare a punto7,5. Attacco e battuta sono le specialità della casa e i suoi primi tempi spesso rimbombano forti sul parquet. E’ unverissimo, uno di quelli su cui sempre puntare. Solida realtà. Mattei sv. Un paio di cambi al servizio e a muro. Comparoni 7. Il Ragno di Grottazzolina: piazza cinque muri durante la gara e pesano come macigni, le sue manone sono pesantissime. Tentacolare Petkovic 8,5. Mvp della sfida in una gara che per lui è stato un film. Nel primo set inizia bene ma si fa male e scende il gelo sul Palas.