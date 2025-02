Secoloditalia.it - Delmastro, crolla il castello della sinistra. L’ex capo del Dap: “Nessuna rivelazione di segreto d’ufficio”

Si sbriciola ildelle sinistre sul caso Cospito. Non c’è statadida parte del sottosegretario alla Giustizia Andrea. Lo sostienedel Dap Francesco Basentini, ora pm a Roma, sentito come testimone nel processo che vede imputatoperdi. “Se il ministro ha conferito una delega a un soggetto che può essere un sottosegretario, quel soggetto è abilitato, secondo il mio punto di vista, a conoscere il contenuto degli atti a limitata divulgazione”. Cosìdel Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che ha redatto l’ordine di servizio interno che limitava la diffusione di certe informazioni. Operazione che lui stesso ha spiegato rispondendo in Aula alle domande delle parti.Cospito,poteva divulgare le notizie“La situazione di gestione di protocolli degli atti presentava dal mio punto di vista delle criticità evidenti.