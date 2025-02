Internews24.com - De Vrij Inter, gol nel derby e anche il rinnovo? Le ultime sul futuro

di RedazioneDe, dopo il gol nel, prontoil? Lesuldel difensore olandeseDopo il gol che è valso il pareggio dell’nelcontro il Milan, Stefan Depotrebbe trovareilcon il club nerazzurro. Questo riporta la Gazzetta dello Sport:DE«Il pianista Stefan denelha continuato a suonare per l’e lo farà ancora a lungo: non solo verrà esercitata dal club l’opzione per allungare di un anno il suo contratto in scadenza a giugno, ma i nerazzurri pensano pure di ridiscutere i tempi spostandoli più in là. E pazienza se Stefan va per i 33: conta l’altissima efficienza difensiva in questa stagione e, ancor di più, la gioia liberatoria alla fine di unfolle. «Peccato non aver vinto, ma se non puoi vincerla almeno non perderla- ha detto -.