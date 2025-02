Inter-news.it - De Paola approva: «Zalewski importante per l’Inter. Il motivo»

Il Milan ha chiuso diversi acquisti in queste ultime ore di mercato, maha lavorato prima e raccolto i frutti già nel derby. Paolo Deparla del nuovo volto nerazzurro Nicolasu TMW Radio.MERCATO ROSSONERO – Paolo Deha detto questo dei cugini: «Il Milan si sta riempiendo di difensori. Walker lo ha preso, sta per chiudere per Joao Felix, prima punta, ma manca come il pane un mediano vecchia maniera. Il solo Fofana non basta. Bennacer e Musah sono insufficienti, la diga in mezzo del Milan non esiste. Puoi anche mettere Walker, Pavlovic, Gabbia, ma ti manca il filtro che evita le folate avversarie. Al Milan serve un altro centrocampista, non un difensore. Genta davanti che sa dare del tu al pallone c’è, sta sostituendo Morata ma il settore nevralgico del Milan è il centrocampo, orfano ancora di Tonali e Kessiè».