De Luca sprezzante sul caso Sant’Agata de’ Goti | Le ispezioni del Ministero non servono a nulla Diano soldi a personale

Tempo di lettura: 3 minuti“Non dormo la notte per la visita ispettiva all’Ospedale di”. Il sarcasmo non manca di certo al Presidente della Regione Campania, Vincenzo Deche lo riversa a piene mani nei confronti di quegli esponenti politici che lo ritengono responsabile dei disservizi e della stessa agonia della struttura saticulana.“Si preoccupi ildi dare le risorse necessarie ed ilnecessario”. Vincenzo De, in visita per la questione rifiuti a Fragneto Monforte e Morcone, non ha mancato di lanciare stilettate agli esponenti del centrodestra e del Governo Meloni che nei giorni scorsi avevano illustrato la possibilità di una visita ispettiva in Valle Caudina presso l’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.“La farei io la visita ispettiva a Roma, non loro a”, ha continuato con ironia il presidente.