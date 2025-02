Anteprima24.it - De Luca nel Sannio, Mortaruolo: “Focus su diga di Campolattaro e investimenti su sanità”

Tempo di lettura: 4 minutiIl Presidente della Regione Campania, on. Vincenzo De, ha fatto tappa oggi nelper una visita istituzionale che ha toccato due luoghi simbolo: il sito “Toppa Infuocata” di Fragneto Monforte, finalmente liberato dalle ecoballe, e il Comune di Morcone, per un confronto con i sindaci dell’area Titerno-Alto Tammaro sull’invaso die le infrastrutture sanitarie del territorio. Accompagnato dal Consigliere regionale, Erasmo, il Governatore ha effettuato un sopralluogo a Fragneto Monforte per prendere atto della conclusione della bonifica del sito, dove sono state rimosse oltre 65mila tonnellate di ecoballe. Ad accoglierlo il Sindaco di Fragneto Monforte, Luigi Facchino; il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi e l’Amministratore di SAMTE, Domenico Mauro.