Quifinanza.it - Ddl Soprintendenze per costruire con meno vincoli e burocrazia, il piano per l’edilizia

Il Ddlarriverà in Parlamento con l’obiettivo di ridurre iburocratici per il settore edilizio e semplificare le autorizzazioni per le nuove costruzioni. La proposta di legge, promossa dalla Lega e firmata dal deputato Gianangelo Bof, sarà discussa alla Camera e al Senato e punta a trasferire maggiore autonomia ai Comuni, limitando il potere decisionale dellesu interventi urbanistici.Secondo i promotori, la misura accelererà la realizzazione di opere pubbliche e private, eliminando i “tipici ritardi italiani” legati ostacoli burocratici per chi vuole. La proposta non arriva senza polemiche e ha già suscitato dubbi da parte del ministero della Cultura e non solo. Si teme, infatti, per la tutela del territorio e del patrimonio storico.Cosa prevede la proposta e quali sono i possibili effettiIl disegno di legge sulle, promosso dalla Lega, punta a modificare le regole sulin aree vincolate, riducendo il peso dellaper chi vuoleo intervenire su immobili già esistenti.