Lapresse.it - Dazi Usa, Trump: “Presto anche contro l’Ue”

Leggi su Lapresse.it

sulle merci dell’Unione europea importate negli Stati Uniti entreranno in vigore “molto”. Lo afferma il presidente americano, Donaldcome riportato dai media internazionali. “Hanno davvero approfittato” degli Stati Uniti, precisa il tycoon, aggiungendo che gli europei “non prendono le nostre auto, non prendono i nostri prodotti agricoli. Non prendono quasi nulla, e noi prendiamo tutto: milioni di auto, enormi quantità di cibo e prodotti agricoli”. Rispondendo a una domanda della Bbc se ci sia una tempistica per l’annuncio deiha risposto: “Non direi che c’è una tempistica, ma sarà molto. Gli Stati Uniti sono stati derubati praticamente da ogni paese del mondo. Abbiamo deficit con quasi ogni paese, non con ogni paese, ma quasi, e cambieremo la situazione.