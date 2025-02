Liberoquotidiano.it - Dazi, il Messico si piega a tempo record: clamorosa vittoria per Trump, ecco cosa ottiene

Donaldha accettato di sospendere inei confronti delper un mese: lo ha annunciato la presidente messicana Claudia Sheinbaum. Idel 25% sarebbero dovuti scattare alla mezzanotte di oggi, tra il 3 e il 4 febbraio. Sheinbaum ha sto di aver avuto "un colloquio positivo" con il presidente americano.che ha permesso ai due Paesi di fare passi avanti verso accordi non solo in materia commerciale ma anche di sicurezza. In cambio dello stop ai, ilsi è impegnato a rafforzare la difesa del confine con gli Usa, dove nei prossimi giorni saranno inviati altri 10mila militari della Guardia Nazionale, come ha sto la presidente stessa. Sheinbaum ha poi aggiunto che gli Stati Uniti, da parte loro, si impegnano a lavorare per impedire l'ingresso illegale indi armi ad alta potenza.