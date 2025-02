Liberoquotidiano.it - "Dazi? Ecco su cosa conta Donald Trump": Massimo Cacciari seppellisce la Ue

Leggi su Liberoquotidiano.it

È scoppiata la guerra dei, innescata da. Il presidente degli Usa, come annunciato, ha scelto il protezionismo imponendo tasse salate sulle importazioni da Cina, Canada e Messico e ha annunciato che anche l'Europa subirà la stessa sorte. Questi Paesi – e in particolare quelli della Ue – portano infatti in dote agli Usa un bilancio commerciale fortemente sbilanciato a favore delle importazioni. Il tema tiene banco anche a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, dove nella puntata di lunedì 3 gennaio tra gli ospiti figura anche, il filosofo del Pd. E la Gruber gli chiede se "questa minaccia deiè una politica economica nuova oppure abbiamo inaugurato l'era del bullismo in politica?". Da par suorisponde spiegando chesu una "risposta divisa, contraddittoria, tra tutti i paesi che possano venire colpiti da questa politica nazionale".