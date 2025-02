Secoloditalia.it - Dazi amari, Trump prepara uno scherzo a Macron: colpire lo champagne, salvare il prosecco italiano

C’è paura, sui mercati e nei palazzi della politica, per la politica dei“aggressivi” annunciata dal presidente americano nei confronti di molti paesi del mondo che considera “minacciosi” per l’economia americana. Canada. Messico, Cina, ma anche la Ue, che ieri ha replicato minacciando “ritorsioni” nel caso in cuidesse corso a una vera e propria guerra commerciale col Vecchio Continente. Oggi le Borse hanno reagito con nervosismo a queste fibrillazioni, con gli investitori che aumentano l’avversione al rischio e si rifugiano nel dollaro, nell’oro e nei bond. Sui listini europei crollano le auto, come pure sono oggetto di forti vendite i titoli tecnologici e i minerari. La minaccia diverso l’Europa – dopo Messico, Canada e Cina – pesa anche sull’euro, in calo dell’1,2% sul dollaro, a quota 1,024.