Dazi all’Europa? Il governo Meloni ribalta la frittata | Trump ha ragione è ora di comprare armi e gas dagli Usa

è matto? Ha dato di testa e vuole mandare a gambe all’aria l’economia mondiale? E magari pure le storiche alleanze dell’America? Nel mondo, e di certo in Europa, c’è chi lo sospetta. E da questo weekend, quando il presidente Usa è passato dalle parole ai fatti imponendoa Canada e Messico (fino a prova contraria), è entrata in modalità panico. Non così il. Che invece, almeno a parole, ostenta calma e sangue freddo. Di più, gli alti dirigenti di Fratelli d’Italia sono attivamente impegnati a spegnere ogni incendio smussando i toni e perfino giustificando il senso delle sparate di. Rovesciando se mai la “colpa” sui governi europei meno amici. Piùper tutti, presto anche per l’Italia e l’Europa ? «Prima vediamo se arrivano davvero e su che cosa», predica prudente il ministro degli Affari europei Tommaso Foti, mentre la “titolare”, Giorgia, è impegnata a Bruxelles in un delicato Consiglio europeo.