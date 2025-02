Ilfattoquotidiano.it - Dazi al Canada, Trudeau a Trump: “Noi al vostro fianco nelle ore più buie. La strada è collaborare, non punirci”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Dalle spiagge della Normandia, alle montagne della penisola coreana. Dai campi delle Fiandre alle strade di Kandahar, abbiamo combattuto e siamo morti alvostre ore più, durante la crisi degli ostaggi iraniani quei 444 giorni, abbiamo lavorato tutto il giorno dalla nostra ambasciata per riportare a casa i vostri innocenti compatrioti”. Inizia così un duro discorso che il primo ministro canadese, Justinha rivolto, non direttamente all’omologo statunitense, Donald. “Durante l’estate del 2005, quando l’uragano Katrina ha devastato la città di New Orleans, o poche settimane fa quando abbiamo mandato arei d’acqua per sconfiggere gli incendi in California. Quando il mondo si è fermato l’11 settembre 2001 quando abbiamo fornito rifugio ai passeggeri e agli aerei rimasti a terra, siamo stati sempre lì, con voi.