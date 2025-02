Lanazione.it - Danni e furto al campo dell’Abetone, rubati soldi e merendine ai bimbi. Ma i Pulcini fanno una colletta

Pisa, 3 febbraio 2025 –e vandalismo. E’ quanto ha dovuto subire l’associazione sportiva calcistica Freccia Azzurra. Nella notte tra venerdì e sabato, la sede delin via Bonanno Pisano è stata vittima di un raid che ha causatomateriali alle strutture oltre aldi. e di. Il direttore sportivo Massimiliano Romano, incredulo, sta andando a fare denuncia. “Deve essere successo nella notte tra venerdì e sabato ma non ne siamo sicuri al cento per cento. Sono stati portati via gli spiccioli del fondo cassa del bar si tratta davvero di pochi euro e sono state anche trafugate”. Succede spesso che i ladri scelgano male ma veramente male, i propri bersagli. Cosa ci potrà mai essere nella cassa di un’associazione sportivo dilettantistica visto oltretutto che le partite non si sono giocate di venerdì e se anche fosse, l’incasso derivante dalla vendita dei biglietti di ingresso alle partite vengono subito portati via.