Danneggiata la fonte Catalani a Fermo, si pensa a una bomba carta

, 3 febbraio 2025 – Una scena brutta, inquietante, dolorosa, è quella che si sono trovati di fronte i residenti di via Recanati e chi si è trovato ieri mattina a passare per il centro storico della città. L’antica, nota come fontana delle ‘pisciarelle’, è stata pesantementenella notte. Fa male al cuore vedere come è stato rovinato un angolo incantevole della città: due pezzi di marmo sono stati staccati e in parte frantumati. Per fare un danno del genere, tra l’altro, è stato necessario non un semplice petardo, ma qualcosa di molto più forte. L’ipotesi è che sconosciuti possano aver usato una, altrimenti sarebbe stato complicato creare un danno simile, i residenti del centro storico parlano di episodi molto preoccupanti che fanno seguito a continue segnalazioni da parte di chi ha scelto di vivere dentro i vicoli più belli di