Ilfattoquotidiano.it - Danilo lascia la Juve e alza subito un trofeo. Il Flamengo conquista la Supercoppa: “Qui c’è la mentalità di chi vuole vincere sempre”

Esordio e vittoria di un. Non male il ritorno in Brasile per. Nella prima partita dell’ex capitano dellantus con la maglia, dopo l’addio a Torino nel mercato invernale, ha festeggiato ladel 27esimo titolo di una carriera ricca di successi. Il club rossonero di Rio de Janeiro ha vinto la Supercopa do Brasil, battendo il Botafogo per 3-1, la squadra che hato al cielo la scorsa Copa Libertadores nonché detentrice del titolo di campione in carica del Brasileirao.Ilha celebrato la vittoria della sua terza Supercopa e, entrato nell’ultimo minuto di gioco, ha riassaporatoil sapore della vittoria. Un successo che perarriva dopo 14 anni dall’ultimoto nel proprio paese. Era il 2011 quando con il Santos vinse il Campionato Paulista, la Copa do Brasil e la Copa Libertadores.