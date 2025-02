Ilrestodelcarlino.it - Daniele Mauro della Pagefha sarà premiato al Quirinale da Mattarella

C’è anche il sambenedettesetra i 31 cittadini ai quali il presidenteRepubblica, Sergio, ha conferito le onorificenze al meritoRepubblica Italiana, individuati tra coloro che si sono distinti nel Paese per dedizione al bene comune e impegno civile., 51 anni, è il presidenteCooperativa Socialedi Ascoli Piceno, realtà impegnata da oltre 30 anni nella promozione di attività inclusive a favore delle persone più fragili. Al presidente diè stata conferita la prestigiosa onorificenza con la seguente motivazione: "Per la tenacia e la costanza con cui persegue la finalitàcura dei soggetti più fragilisocietà. Attraverso diverse iniziative, quali la costruzione e la cura dell’Orto di Paolo, ideate dalla Cooperativa Socialedi cui è presidente, mira alla promozione e allo sviluppopersona in ogni fasevita".