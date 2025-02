Formiche.net - Dall’incontro Trump-Netanyahu dipende molto del futuro Medio Oriente

La visita di Benjamin, domani alla Casa Bianca, segna un momento strategico cruciale per le dinamiche in corso ine per ildella regione. La missione a DC imposta la relazione tra Israele e l’amministrazione, da cuila tenuta della tregua a Gaza, elemento chiave per avviare i passi successivi nel dossier, i quali diventano fondamentali per un processo di stabilizzazione più ampio che potrebbe culminare, più avanti, nella normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita. A questo processo si legano le strategie di contenimento dell’Iran, che significano anche competizione tra potenze — se lette nell’ottica di allineamento di interessi tra i CRINK (Cina, Russia, Iran e Corea del Nord). Inoltre, agli equilibri tra Donaldsi connette anche il ruolo della Turchia, e conseguentemente il complicato destino della Siria tra terrorismo, migrazioni, influenze malevole internazionali e sviluppi geoeconomici.