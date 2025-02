Bergamonews.it - Dalle Orobie a Roccaraso, il fragile equilibrio tra natura e presenze turistiche

Colere-Lizzola. La promozione turistica delle terre alte troppo spesso trasmette immagini ‘da cartolina’ senza tenere in considerazione la fragilità degli ambienti montani. Sulle, come sulle Dolomiti o nelle montagne abruzzesi, è fondamentale preservare l’tra. Una convivenza delicata, che a volte vacilla quando nei territori montani vengono promosse invasive forme di intrusione umana, estive o invernali che siano.Il discorso sulla sostenibilità economica dell’operazione di collegamento tra le stazioni sciistiche di Colere e Lizzola fuoriesce dal puro conteggio dei fondi necessari per la realizzazione, scatenando il dibattito sulla possibile tipologia di turismo attuabile nelle valli orobiche e sulla necessità di destagionalizzare. Scelte che impattano in modo diretto sulla vita delle comunità residenti.