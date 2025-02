Rompipallone.it - Dall’Atalanta al Napoli: è fatta per il dopo-Kvara, il nome ha spiazzato proprio tutti

Ildi Aurelio De Laurentiis ha scelto il giocatore per il: ila sorpresa pronto a sbarcare all’ombra del VesuvioNon ha intenzione di fermarsi ildi Antonio Conte che ormai ha messo nel mirino l’obiettivo del quarto scudetto: i partenopei sono arrivati all’ora gara senza sconfitta e solo il gol di Angelino, arrivato in pieno recupero, ha fermato gli azzurri dall’allungare di altri due punti dall’Inter di Inzaghi, fermata sull’uno a uno dal Milan nell’anticipo delle 18.Nonostante la solita prestazione solida e qualitativa, alcuni uomini dello scacchiere azzurro hanno iniziato ad accendere la spia della riserva, come testimoniato dalla rete subita in cui la retroguardia napoletana è parsa colpevolmente statica, sfinitai 90 minuti di corsa e intensità massima offerta all’Olimpico.