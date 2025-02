.com - Dall’AI alla blockchain: le tecnologie più usate nel mondo dell’iGaming

Leggi su .com

Il settoreè in costante evoluzione, con l’adozione diormai affermate e note anche al grande pubblico che stanno ridefinendo l’esperienza di gioco online. Nel 2025 alcune innovazioni tecnologiche promettono di rivoluzionare ulteriormente il modo in cui gli utenti interagiscono con piattaforme e giochi. Tra queste, l’intelligenza artificiale, lae la realtà virtuale rappresentano le tendenze più promettenti. Ecco come questecontinueranno a modificare il panorama.Intelligenza ArtificialeL’Intelligenza Artificiale (IA) è destinata a diventare una componente sempre più fondamentale per l’iGaming, graziesua capacità di analizzare grandi quantità di dati in tempo reale e di adattarsi alle preferenze dei giocatori. Uno degli utilizzi principali dell’IA sarà nella personalizzazione dell’esperienza di gioco.