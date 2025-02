Dall’aeroporto di Fiumicino al Policlinico Tor Vergata | la Polizia scorta una scatolina della vita proveniente dalla Germania

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 febbraio 2025 – Un intervento di speranza che ha avuto un lieto fine a favoredelicata catena di donazione organi. A trasportare in sicurezza l’organo, nello specifico del midollo osseo, sono stati gli Agenti del Commissariato Colombo che giovedì mattina, impegnati nell’ordinaria attività di controllo del territorio, hanno ricevutoSala Operativa la nota di recarsi urgentemente all’Aeroporto di, per un servizio didi trasporto organi, in arrivo.Arrivati al terminal, gli agenti hanno preso contatti con un volontario del Nucleo Operativo Protezione Civile, appena atterrato da Monaco con la borsa refrigerata con all’interno midollo osseo, e lo hannoto a bordoVolante fino alTor, dove un uomo era in attesa di ricevere un trapianto di midollo, che gli avrebbe salvato la