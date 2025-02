Ilrestodelcarlino.it - Daino salvato a Bagno di Romagna: era intrappolato nella rete di un campo da calcio

Cesena, 3 febbraio 2025 – I vigili del fuoco didiquesta mattina hannounche era rimasto impigliatodi una delle porte deldadel Comune della vallata del Savio. La struttura è in effetti immersa nel verde delle montagne appenniniche, a due passi dal fiume e in una zona molto frequentata dagli animali che vivono liberi in quel fazzoletto di paradiso naturale. Il, evidentemente spintosi a ridosso nel nucleo abitato, si era concesso un’esplorazione del terreno di gioco, avvicinandosi allae finendo poi per incastrarsi col suo palco. Laaveva anche avvolto il muso dell’animale, che si era così ritrovato ‘prigioniero’. Per fortuna la sua presenza è stata notata tempestivamente da chi è transitato dalla zona delsportivo e che ha così dato l’allarme contattando la centrale operativa del 115.