Dai parenti di Prodi alle mogli di | la polemica contro Arianna Meloni è l’ennesimo boomerang per la sinistra

Grande è la confusione sotto il cielo dell’opposizione, che ancora una volta si dimostra così a corto di argomenti da andare a pescare quello che non solo è più inconsistente più facilmente si può trasformare in un. L’ultimo esempio sono le polemiche sollevate in particolare da Italia Viva per le conclusioni della direzione nazionale di FdI affidate ad. «Sorellismo», ha accusato il capogruppo alla Camera, Davide Faraone, mentre Matteo Renzi sui suoi social ha scritto che «solo in Italia e in Corea del Nord la sorella del capo del governo chiude la direzione nazionale del partito invitando tutti a sostenere il capo del Governo».Bignami: «Senon si chiamasseminimo sarebbe parlamentare»«Ricordo quando facevamo attività nel movimento giovanile assieme.