Iodonna.it - Dai cristalli di Beyoncé al total black di Miley Cyrus. Senza dimenticare l'outfit shock sfoggiato da Bianca Censori accanto al marito Kanye West

Note di stile. Mentre la città di Los Angeles ritorna gradualmente alla normalità, dopo i devastanti incendi di qualche settimana fa, anche lo show business tenta di riappropriarsi di una certa routine. Cominciando, ad esempio, con la cerimonia dei premi musicali più prestigiosi del settore. Ai Grammy 2025 Lady Gaga, Sabrina Carpenter ehanno riportato una sana dose di glamour sotto i riflettori. Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna (quasi) nuda da Saint Laurent X Come di consueto quando si tratta dei Grammy Awards, non sono mancati look teatrali, scenografici, magnetici e ben riusciti, come nel caso di Lady Gaga e del fenomeno Chappell Roan.