Dagli spogliatoi Calabro resta positivo e tiene concentrati i suoi. "La squadra c’è, non dobbiamo mollare»

Punitaepisodi ma non messa sotto. Antonioin sala stampa è comunque contento della reazione deiragazzi che non hanno mai mollato nonostante le tante situazioni avverse. "Non ho visto un primo tempo negativo se non nel risultato – ha spiegato il mister degli apuani - Siamo partiti un po’ contratti ma ci stava considerando che la nostra è unagiovane e che veniva da tre sconfitte. Non mi è dispiaciuta, però, perché nei primi 35’ ha creato i presupposti per passare in vantaggio. Il Brescia, ben organizzato in fase difensiva, non ci ha concesso molto ma il rigore sbagliato ha sicuramente inciso perché poteva cambiare l’inerzia del match e costringere i nostri avversari a scoprirsi. Non gettiamo certo la croce su Nicolas che tante altre volte ci aveva fatto gioire. I rigori si possono anche sbagliare.