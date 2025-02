Notizie.com - Da Roccaraso a Ovindoli, il fenomeno del turismo tiktoker. Rita De Crescenzo nella bufera: “Preparatevi, il paese è piccolo”

Leggi su Notizie.com

Il mondo deisi proietta sulda. EDecontinua a essere protagonista nonostante le polemiche.Da, ildelDe: “, il” (Instagram @de.r) Notizie.comNegli ultimi giorni il nome della famosa creator campana è tornato alla ribalta per motivi legati al. Ma non sono mancate le controversie. Facciamo un attimo un passo indietro. Tutto è iniziato quando proprio la Deha lanciato l’appello ai suoi followers sul recarsi a, contando anche sulla sua presenza.E se da un lato la situazione sembra rappresentare un surplus per l’economia locale, in realtà l’enorme quantità di turisti “mordi e fuggi” porta i clienti abituali, e pronti a pernottare negli hotel, a cancellare le prenotazioni.