Iodonna.it - Da Fater - l'azienda di Pampers - i figli dei collaboratori possono entrare in ufficio e restare anche tutto il giorno, accanto alla scrivania del genitore o in alcuni spazi dedicati. L'innovativa iniziativa di conciliazione vita lavoro, appena partita, ha avuto subito un grande successo

La scuola è chiusa, la baby sitter è sparita, la nonna in vacanza: aiuto! A quante e quanti di noi è capitato di dover andare ine non saper dove mettere il pupo? E quante volte siamo state costrette ai salti mortali – turni, ludoteche last minute, amiche di amiche – per salvare la situazione? Nel quartier generale di, a Pescara, dove lavorano 600 persone, èl’Kids@Campus: i– dai 6 anni in su – dei dipendenti –ininsieme ai genitori e fare i compiti, giocare o leggeredel papà o della mamma, o in. Un progetto davvero innovativo e quasi unico., i giovani cercano stabilità, benessere e indipendenza X «Abbiamo unaattenzionegenitorialità e stiamo attenti alle esigenze dei nostri, cercando di attivare delle risposte pertinenti», dice Roberta Di Brigida, Head of Talent di, joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble, che ha tra i suoi marchie Lines.