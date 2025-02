Anteprima24.it - Da domani raccolta farmaci da banco per persone in difficoltà

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà a partire dafino al 10 febbraio la Giornata nazionale didel Farmaco (GRF), storica campagna di solidarietà promossa daFarmaceutico, che quest’anno taglia il traguardo del quarto di secolo. In Lombardia, i cittadini potranno recarsi nelle 1.384e aderenti all’iniziativa, per acquistare medicinali dache verranno raccolti da 448 enti assistenziali e caritativi del territorio, per poi essere donati ae famiglie ineconomiche (sono oltre 150.000 gli assistiti dalle realtà benefiche lombarde impegnate nella GRF). Il fabbisogno stimato è pari a 297.000 confezioni o unità didiversi. L’elenco completo degli esercizi coinvolti, che esporranno la locandina della Giornata, si trova sul sito www.farmaceutico.