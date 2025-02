Tvzap.it - Da Bartoletti a Licia Colò, “le Iene” smascherano la macchina dei lutti fake

News tv. “Sono morto ma. non è vero”. Da, “leladei: come funziona e quanto si guadagna – Vi sarà capitato almeno una volta di imbattervi sui social in notizie false riguardanti lo stato di salute o il decesso di personaggi famosi. Recentemente è toccato a Marino, volto noto della tv, che seccato ha deciso di agire legalmente. Qualche settimana fa sarebbero morti anchee Roby Facchinetti. Tutti e tre hanno scelto di raccontare la spiacevole avventura al programma di Italia 1 “Le”. Matteo Viviani, al termine di un’accurata inchiesta ha spiegato poi a loro e al mondo intero cosa si cela davvero dietro le notizie clickbait, ossia quei contenuti che ci portano a cliccare su un determinato link, portandoci fuori da Facebook.